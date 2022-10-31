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Kahramanmaraş’ta otomobil paramparça oldu: 1 ölü 2’si ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobiliyle işyerine çarpması sonucu 1kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil paramparça oldu: 1 ölü 2’si ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil paramparça oldu: 1 ölü 2’si ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobiliyle işyerine çarpması sonucu 1kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:22

Edinilen bilgilere göre; Onikişubat ilçesi Ahmet Uncu Caddesi’nde 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü F. B.idaresindeki 46 BR 677 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil güzergah üzerinde yer alan işyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sürücü F.B., Z.G (14), H.B (14), O.F.K (14) ile A.K.B (14) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Kaan Biricik hayatını kaybederken, H.B ile Ö.F.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü F.B ve Z.G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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