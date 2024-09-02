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Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: Biri Bebek 3 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: Biri Bebek 3 Yaralı

Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: Biri Bebek 3 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

02 Eylül 2024 Pazartesi 15:44

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Bağdınsağır Mahallesi üzerinde otomobil ile seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil boş arazide taklalar atarak ancak durabildi.

Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası biri bebek 3 kişi araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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