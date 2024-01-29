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Kahramanmaraş’ta polis 128 kişiyi yakaladı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapışan çalışmada 128 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta polis 128 kişiyi yakaladı!

Kahramanmaraş’ta polis 128 kişiyi yakaladı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapışan çalışmada 128 kişi yakalandı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 13:26

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şahıs olmak üzere toplam 128 kişi yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 61’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 36 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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