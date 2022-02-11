Kahramanmaraş’ta polis her yerde bu 3 kadını arıyor

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’den Kahramanmaraş’a hırsızlık için geldiği iddia edilen 3 kadının izini Onikişubat ilçesinden giriş yaptığını tespit etti.

Haydarbey, Boğaziçi, Tekerek ve Hayrullah Çavuş Mahallelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya davet eden yetkililer, şüphe durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmasını istedi.

“Dolandırılmaktan son anda kurtuldu”

Ayrıca polis ekipleri, Pazarcık ilçesinde Demirci Demir’i (76) Şanlıurfa’dan arayarak yine bilindik yöntemler kullanan dolandırıcıya 147 bin TL havale işlemi yapmak isterken son anda engellendiğini açıkladı.

Polis ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşlara uyarılarını yineledi.