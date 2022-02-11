Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Kahramanmaraş’ta polis her yerde bu 3 kadını arıyor

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, hırsızlık için Kayseri’nden geldikleri düşünülen 3 kişilik kadın gurubuna karşı vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş’ta polis her yerde bu 3 kadını arıyor

Kahramanmaraş’ta polis her yerde bu 3 kadını arıyor

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, hırsızlık için Kayseri’nden geldikleri düşünülen 3 kişilik kadın gurubuna karşı vatandaşları uyardı.

11 Şubat 2022 Cuma 15:25
banner459

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’den Kahramanmaraş’a hırsızlık için geldiği iddia edilen 3 kadının izini Onikişubat ilçesinden giriş yaptığını tespit etti.

Haydarbey, Boğaziçi, Tekerek ve Hayrullah Çavuş Mahallelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya davet eden yetkililer, şüphe durumunda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmasını istedi.

“Dolandırılmaktan son anda kurtuldu”

Ayrıca polis ekipleri, Pazarcık ilçesinde Demirci Demir’i (76) Şanlıurfa’dan arayarak yine bilindik yöntemler kullanan dolandırıcıya 147 bin TL havale işlemi yapmak isterken son anda engellendiğini açıkladı.

Polis ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşlara uyarılarını yineledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Seyir Halinde Cep Telefonuyla Oynayan Şoförü Yolcu Görüntüledi
Kahramanmaraş’ta Seyir Halinde Cep Telefonuyla Oynayan Şoförü Yolcu Görüntüledi
Elbistanlı müteahhit canına kıydı
Elbistanlı müteahhit canına kıydı
Kahramanmaraş’ta dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu
Kahramanmaraş’ta dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu
Kahramanmaraş’ta sikkeyle yakalandı
Kahramanmaraş’ta sikkeyle yakalandı
Elbistan’da Sahte Alkol Ele Geçirildi
Elbistan’da Sahte Alkol Ele Geçirildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber