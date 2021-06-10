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Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu

Elbistan’da, takılı olduğu traktörden bağlantı pimi çıkan römork, 2 otomobile çarptıktan sonra istinat duvarından uçtu.

Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu

Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu

Elbistan’da, takılı olduğu traktörden bağlantı pimi çıkan römork, 2 otomobile çarptıktan sonra istinat duvarından uçtu.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:18
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Kaza, Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B.’nin kullandığı 46 EJ 125 plakalı traktöre takılı olan römorkun, bağlantı pimi yerinden çıktı.

Traktörden ayrılan römork, S.Y. idaresindeki 06 BV 9820 plakalı otomobille H.A. yönetimindeki 34 DN 2236 plakalı otomobile çarptı. İlerlemeye devam eden römork, yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik istinat duvarını aşarak aşağıya düştü.

Kazada, otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, sürücüler de büyük şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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