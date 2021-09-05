Kahramanmaraş’ta silah operasyonu

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, anlık şok uygulamalarda ve çok sayıda adreste yaptığı aramada, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermiye el koyarken, 19 kişiye adli ve idari işlem yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edilecek” denildi.