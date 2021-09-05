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Kahramanmaraş’ta silah operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son 14 gün içerisinde yapılan yasa dışı silah kullanımı kapsamında 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta silah operasyonu

Kahramanmaraş’ta silah operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son 14 gün içerisinde yapılan yasa dışı silah kullanımı kapsamında 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

05 Eylül 2021 Pazar 12:07
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Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, anlık şok uygulamalarda ve çok sayıda adreste yaptığı aramada, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermiye el koyarken, 19 kişiye adli ve idari işlem yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edilecek” denildi.

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