Kahramanmaraş’ta silahlı kavga, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesi üzerinde E.K. (22) daha önceden aralarında husumet olan Z.E. (19) arasında sözlü tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası E.K, av tüfeği ile Z.E’ye ateş etti. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Z.E’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.