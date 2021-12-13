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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta aralarında daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta aralarında daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi ağır yaralandı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:00
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesi üzerinde E.K. (22) daha önceden aralarında husumet olan Z.E. (19) arasında sözlü tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası E.K, av tüfeği ile Z.E’ye ateş etti. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Z.E’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kahramanmaraş’ta Silahlı Kavga1 Ağır Yaralı
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