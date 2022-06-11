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Kahramanmaraş’ta Su Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde su kanalına düşen 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta Su Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ta Su Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde su kanalına düşen 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:11
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Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Narlı Akçakoyunlu Mahallesinde Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin çocukları M.A (7) ve İ.A (8) oyun oynadıkları esnada DSİ ye ait sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan çocukları fark eden aile, 112 Acil çağrı merkezinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan kurtarma ekipleri, çocukların cansız bedenini 4 kilometre uzaklıkta buldu.

Çocukların cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

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Kahramanmaraş’ta Su Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
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