Kahramanmaraş’ta suç örgütü lideri yakalandı

Mersin, İstanbul, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir'de faaliyet gösteren Organize Suç Örgütlerine yönelik "KUYU-6" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Mersin'deki operasyonlarda, örgüt kurmak, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediği belirlenen şüpheliler yakalandı ve tutuklama kararları verildi.

Antalya'da Sami Cerit'in liderliğindeki örgüt, tefecilik, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarını işleyerek faaliyet göstermekteydi. 10 şüpheli bu operasyonla yakalandı.

Aydın'da Çetin Gül liderliğindeki örgüt, usulsüz olarak sağlık kurul raporları düzenleyerek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyordu. 17 şüpheli bu operasyonda yakalandı.

Kahramanmaraş'ta ise Mehmet Aşçı liderliğindeki örgüt uyuşturucu imal ve ticareti yaparak suç işliyordu. 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir'de Ercan Çelik liderliğindeki örgüt, çok sayıda suç suçlamasıyla faaliyet gösteriyordu. 10 şüpheli bu operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çeşitli suç örgütlerine büyük darbe vuruldu.