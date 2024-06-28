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Kahramanmaraş’ta suç örgütü lideri yakalandı

Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Kahramanmaraş’ta suç örgütü lideri yakalandı

Kahramanmaraş’ta suç örgütü lideri yakalandı

Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

28 Haziran 2024 Cuma 12:17

Mersin, İstanbul, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir'de faaliyet gösteren Organize Suç Örgütlerine yönelik "KUYU-6" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Mersin'deki operasyonlarda, örgüt kurmak, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediği belirlenen şüpheliler yakalandı ve tutuklama kararları verildi.

Antalya'da Sami Cerit'in liderliğindeki örgüt, tefecilik, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarını işleyerek faaliyet göstermekteydi. 10 şüpheli bu operasyonla yakalandı.

Aydın'da Çetin Gül liderliğindeki örgüt, usulsüz olarak sağlık kurul raporları düzenleyerek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyordu. 17 şüpheli bu operasyonda yakalandı.

Kahramanmaraş'ta ise Mehmet Aşçı liderliğindeki örgüt uyuşturucu imal ve ticareti yaparak suç işliyordu. 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir'de Ercan Çelik liderliğindeki örgüt, çok sayıda suç suçlamasıyla faaliyet gösteriyordu. 10 şüpheli bu operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çeşitli suç örgütlerine büyük darbe vuruldu.

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