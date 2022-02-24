Kahramanmaraş’ta sürücü esnaf tartışması kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde bir sürücü ve cadde esnafları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle o anda ayrılan taraflar, akşam saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi.

Bölgeye otomobiliyle gelen sürücü, yanında getirdiği av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Çıkan arbedede 2 kişinin tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Kavga ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.