Kahramanmaraş’ta tacizci yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda cinsel taciz suçundan 4 dosyadan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K.(35), Şehit Abdullah Çavuş mahallesinde bir akrabasının ikametine geldiği tespit edilmesi üzerine Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerden caddeye çıktığı esnada yakalandı. A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.