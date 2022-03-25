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Kahramanmaraş’ta tacizci yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş’ta tacizci yakalandı!

Kahramanmaraş’ta tacizci yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari şüpheli yakalandı.

25 Mart 2022 Cuma 17:11
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda cinsel taciz suçundan 4 dosyadan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K.(35), Şehit Abdullah Çavuş mahallesinde bir akrabasının ikametine geldiği tespit edilmesi üzerine Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerden caddeye çıktığı esnada yakalandı. A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Güncelleme: 25.03.2022 19:39
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Kahramanmaraş’ta Tacizci Yakalandı!
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