banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl...
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’

Kahramanmaraş’ta tartıştığı eniştesini bıçakladı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta tartıştığı eniştesini bıçakladı

Kahramanmaraş’ta tartıştığı eniştesini bıçakladı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 08:37
banner459

İlçeye bağlı Necmettin Erbakan Bulvarı'nda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet E. ile kayınbiraderi Halil A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil A, yanındaki bıçakla eniştesi Mehmet E'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Halil A, emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor
KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Ticaretine 17 Yıl Hapis
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Ticaretine 17 Yıl Hapis
Kahramanmaraş'ta yangın!
Kahramanmaraş'ta yangın!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber