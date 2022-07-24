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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

24 Temmuz 2022 Pazar 10:25
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Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tonlarca tekstil malzemesi yanarak kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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