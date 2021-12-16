Kahramanmaraş’ta Telefon Dolandırıcıları Faka Bastı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kelibişler Mahallesinde ikamet eden Y.A. (57), ismini bilmediği ve kendisini emniyet personeli olarak tanıtan bir şahıs tarafından telefonla aranarak, hakkında suç dosyası olduğunu, dosyanın kaldırılması için elinde bulunan ne kadar para ve altın var ise hazır etmesini istedi.

Telefon dolandırıcılarının ağına düşen Y.A., 139 bin TL ve 8 adet Cumhuriyet altınını elden şüphelilere teslim etti.

Para ve altınları teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan Y.A., Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin aracını tespit etti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonla E. T. (35), İ.T (18), E.Ç. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırılan nakit para ve altınlar ise jandarma ekiplerince, sahibine teslim edildi.