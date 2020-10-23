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Kahramanmaraş’ta terör operasyon: 12 kişi yakalandı

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 12 kişi yakalandı. Kahramanmaraş’ta Jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de olduğu 12 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta terör operasyon: 12 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta terör operasyon: 12 kişi yakalandı

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 12 kişi yakalandı. Kahramanmaraş’ta Jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de olduğu 12 kişi yakalandı

23 Ekim 2020 Cuma 10:06
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Kahramanmaraş'ta Jandarma ve polis, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "teror örgütü üyesi olmak" suçunu işledikleri belirlenenlere ortak operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel harekat (PÖH) timleri istihbarat birimlerinin teknik ve saha çalışmasıyla Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde önceden belirlediği 12 adrese Cumhuriyet Savcısının verdiği izinle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda HDP Nurhak ilçe yöneticisi Bahir Horoz, İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Volkan Doğan, HDP Ekinözü ilçesi önceki dönem yöneticileri Hacı Uzun ile Dursun Bahça, HDP üyesi Mehmet Biçer ile Emre Genç, Bese Usta, Mustafa Özgür, Ali Demir, Erdal Demir, Fidan Polat ve Hatice Taş gözaltına alındı.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Terör örgütü propagandası yapmak" ve "teror örgütü üyesi olmak" suçundan Elbistan İlçe jandarma komutanlığında uzman ekipler tarafından sorgulanan 12 kişinin buradaki işlemlerinin sürdüğü ve sabah saatlerinde Elbistan adliyesine çıkarılacağı öğrenildi.

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