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Kahramanmaraş’ta terör operasyonu!

Mersin merkezli 11 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta terör operasyonu!

Kahramanmaraş’ta terör operasyonu!

Mersin merkezli 11 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 12:12

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan ekipler, yardım adı altında topladıkları parayı terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri belirlenen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı toplam 20 şüpheliyi tespit etti.



Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay'da zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı, aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta Terör Operasyonu!
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