Kahramanmaraş’ta terör örgütlerine ait yaşam malzemesi ele geçirildi!

Alınan bilgilere göre, 21 Kasım 2023 tarihinde Çağlayancerit ilçesine bağlı Alikahya bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü birçok yaşam malzemesi ele geçirildi. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla malzemeler olay yerinde el konuldu.

Ayrıca, 22 Kasım 2023 tarihinde Elbistan ilçesine bağlı Atmalıkaşanlı bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda ise BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve kayalıklar arasında bulunan bozulmuş sığınak içerisinde birçok yaşam malzemesi bulundu.