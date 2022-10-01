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Kahramanmaraş’ta tır ile traktör çarpıştı! 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta tır ile traktör çarpıştı! 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta tır ile traktör çarpıştı! 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 13:12

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesinde İ.C (34) yönetimindeki 33 AHK 014 plakalı tır ile Ejder Orçan (71) idaresindeki 46 AEK 600 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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