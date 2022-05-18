Kahramanmaraş’ta Tır Otomobile Çarptı: 1 Ölü 1’i Bebek 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Varis Y. idaresindeki 53 AN 420 plakalı tırla Kayseri’den Kahramanmaraş’a seyir halinde iken Suçatı Ilıca yol ayrımında aynı istikamette önünde seyir eden İbiş Gözükara idaresindeki 46 HR 706 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Öznur Kahveci (35) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İbiş Gözükara (47), Seher Gözükara (33) ile 1 yaşındaki bebek N.G yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan Öznur Kahveci’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.