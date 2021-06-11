banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü’ne yeni köprü
Ekinözü’ne yeni köprü
Altunelma Mahallesine İlave Şebeke Hattı
Altunelma Mahallesine İlave Şebeke Hattı
Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park...
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları...
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve...

Kahramanmaraş’ta trafik kazası, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

11 Haziran 2021 Cuma 18:16
banner459

Ali Ö'nün kullandığı 46 S 3086 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Y'nin kullandığı 27 Z 6101 plakalı hafif ticari araç Battalgazi Mahallesi Söğütlü Caddesi Söğütlü Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kaza anında köprüden geçen bisiklet sürücüsü Süleyman S. de bisikletini durduramayarak hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Y. ile araçtaki yolcu Hasan Y. ve bisiklet sürücüsü Süleyman S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miras katliamı
Miras katliamı
Belediye başkanına silahlı saldırı
Belediye başkanına silahlı saldırı
Kahramanmaraş’ta trafikte kavga, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta trafikte kavga, 4 kişi yaralandı
4 ilde çete operasyonu
4 ilde çete operasyonu
Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu
Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber