Kahramanmaraş’ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Küçük Nacar Mahallesi’nde sürücüsü bilinmeyen nedenle hakimiyetini kaybettiği traktör ile uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan traktör kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Küçük Nacar Mahallesi’nde sürücüsü bilinmeyen nedenle hakimiyetini kaybettiği traktör ile uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin yaralandığı öğrenildi.