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Kahramanmaraş’ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı 

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan traktör kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı 

Kahramanmaraş’ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı 

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan traktör kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

30 Haziran 2024 Pazar 14:12

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Küçük Nacar Mahallesi’nde sürücüsü bilinmeyen nedenle hakimiyetini kaybettiği traktör ile uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

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