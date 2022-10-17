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Kahramanmaraş’ta tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı! 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı! 1 ölü

Kahramanmaraş’ta tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı! 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:46

Olay, Türkoğlu ilçesi şekeroba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hemzemin geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta yük treni, Adana dan Malatya istikametine giderken Şekeroba mevkiine geldiğinde, hemzemin geçitte kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü 41 yaşındaki Halil Karakulak ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Karakulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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