Kahramanmaraş’ta tren raylarını çaldılar!

Edinilen bilgiye göre, İlçede alınan bir duyumu değerlendiren jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada, 2.5 metre 15 adet S30 tipi tren rayı, 1 adet oksijen tüpü, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet gaz armatürü (yaklaşık değeri 10.000₺) buldu.

Çalıntı raylara ve eşyalara el koyan ekipler, inceleme başlattı. Yapılan araştırmada tren raylarının TCDD’ye ait olduğu tespit edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araçta bulunan K. A (43), T. K (19), F. B (48), C. Ş (25) hakkında yasal işlem başlatıldı.