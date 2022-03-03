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Kahramanmaraş’ta tren raylarını çaldılar!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tren raylarını çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta tren raylarını çaldılar!

Kahramanmaraş’ta tren raylarını çaldılar!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tren raylarını çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

03 Mart 2022 Perşembe 12:39
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Edinilen bilgiye göre, İlçede alınan bir duyumu değerlendiren jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada, 2.5 metre 15 adet S30 tipi tren rayı, 1 adet oksijen tüpü, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet gaz armatürü (yaklaşık değeri 10.000₺) buldu.

Çalıntı raylara ve eşyalara el koyan ekipler, inceleme başlattı. Yapılan araştırmada tren raylarının TCDD’ye ait olduğu tespit edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araçta bulunan K. A (43), T. K (19), F. B (48), C. Ş (25) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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