banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...

Kahramanmaraş’ta tüfeğini asarken yeğenini vurdu

Elbistan'da bir kişi tüfeğini omzuna asmak isterken yanlışlıkla 14 yaşındaki yeğenini bacağından vurdu. Yaralanan talihsiz çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ta tüfeğini asarken yeğenini vurdu

Kahramanmaraş’ta tüfeğini asarken yeğenini vurdu

Elbistan'da bir kişi tüfeğini omzuna asmak isterken yanlışlıkla 14 yaşındaki yeğenini bacağından vurdu. Yaralanan talihsiz çocuk hastanede tedavi altına alındı.

30 Mayıs 2021 Pazar 10:17
banner459

Olay, Elbistan'ın Keçemağara mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli bir kişi kendisine ait olan av tüfeğini omzuna asmak isterken tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar M.Y.'nin yanında bulunan yeğeni 14 yaşındaki İ.Y.'nin bacağına isabet etti.

Bacağından yaralanan İ.Y., aile bireyleri tarafından vakit kaybedilmeden Elbistan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan İ.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tüfekten çıkan saçmaların İ.Y.'nin bacağını sıyırdığı öğrenildi.

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı ise konuyla ilgili adli tahkikat başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ve kamyonet sürüye çarptı
Kahramanmaraş'ta otomobil ve kamyonet sürüye çarptı
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya böldü
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya böldü
Kahramanmaraş'ta yangın
Kahramanmaraş'ta yangın
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber