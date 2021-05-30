Kahramanmaraş’ta tüfeğini asarken yeğenini vurdu

Olay, Elbistan'ın Keçemağara mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli bir kişi kendisine ait olan av tüfeğini omzuna asmak isterken tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar M.Y.'nin yanında bulunan yeğeni 14 yaşındaki İ.Y.'nin bacağına isabet etti.

Bacağından yaralanan İ.Y., aile bireyleri tarafından vakit kaybedilmeden Elbistan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan İ.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tüfekten çıkan saçmaların İ.Y.'nin bacağını sıyırdığı öğrenildi.

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı ise konuyla ilgili adli tahkikat başlattı.