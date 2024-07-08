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Kahramanmaraş’ta uçuruma düşen genç öldü!

Kahramanmaraş’ta uçuruma düşen genç öldü.

Kahramanmaraş’ta uçuruma düşen genç öldü!

Kahramanmaraş’ta uçuruma düşen genç öldü!

Kahramanmaraş’ta uçuruma düşen genç öldü.

08 Temmuz 2024 Pazartesi 09:03

Onikişubat İlçesine bağlı Sadıklı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan M.K(25) dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Arkadaşı durumu fark etmesiyle 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşımın zor olduğu orman yolundan sağlanan haber üzerine, karayoluyla ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki helikopter talep edildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli tarafından yaralı şahsa ulaşıldığında, şahsın vücudunda çoklu kırıklar tespit edildiği için olay yerine gelen helikopter ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakli sağlandı.

Arama Kurtarma faaliyetine (1) helikopter, (1) JAK Timi, (2) Jandarma Asayiş Timi, AFAD, UMKE, İtfaiye ekipleri katıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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