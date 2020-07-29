Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO da İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı Düzenlendi
KMTSO da İhracat Satış Kampı...
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde Yerine Getirelim
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde...
Yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor
Yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor
Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı
Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 6 kişi tutuklandı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma kapsamında, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 34 adrese baskın düzenledi.

Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, yaklaşık bir kilogram esrar, bin 220 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden elde edilen 1 tabanca, 4 fişek, 1 hassas teraziyle uyuşturucu alışverişinden elde edilen 5 bin 985 liraya el konuldu.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan Çetin C. (50), Halit E. (31), Mustafa B. (20), Ahmet D. (28), Harun Ç. (37) ve Yakup E. (38), tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga
Kahramanmaraş’ta feci kaza, Filistinliler yaralandı
Kahramanmaraş’ta feci kaza, Filistinliler yaralandı
Kahramanmaraş’ta kavga, bir kişi öldü
Kahramanmaraş’ta kavga, bir kişi öldü
Asansör bekleyen komşusuna cinsel tacizde bulundu
Asansör bekleyen komşusuna cinsel tacizde bulundu
Kahramanmaraş’ta cesedi bulunan adam kardeşi tarafından öldürülmüş
Kahramanmaraş’ta cesedi bulunan adam kardeşi tarafından öldürülmüş

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber