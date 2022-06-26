Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.G., E.G., M.Y. ve İ.A’nin içerisinde bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulundu.

Bunun üzerine şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.