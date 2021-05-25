Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Ticaretine 17 Yıl Hapis

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar M.K. (35) ve M.İ. (41) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son savunmaları sorulan sanıklar, uyuşturucu kullandıklarını ancak ticaretini yapmadıklarını iddia ederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyetince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklara 15'er bin lira da adli para cezası verildi.

Elbistan'da 16 Kasım 2019'da devriye görevi yapan polis, Küçük Sanayi Sitesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmuş, yapılan aramada yoğurt kovasında 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 2 zanlı tutuklanmıştı.