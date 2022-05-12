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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya geçit yok

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya geçit yok

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya geçit yok

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 16:15
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Konuyla ilgili emniyetten şu açıklama yapıldı;

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; ilimiz girişinde yakalanan şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda aynı özelliklerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tahkikat başlatılan S.A. isimli şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmiştir.

Son Güncelleme: 12.05.2022 17:43
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Kahramanmaraş’ta Uyuşturucuya Geçit Yok
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