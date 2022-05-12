Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya geçit yok

Konuyla ilgili emniyetten şu açıklama yapıldı;
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; ilimiz girişinde yakalanan şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda aynı özelliklerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tahkikat başlatılan S.A. isimli şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmiştir.