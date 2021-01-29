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Kahramanmaraş’ta vatandaşa taciz, gazeteciye tehdit

Kahramanmaraş'ta reklam adı altında sabit hat ve mobil telefonlarla vatandaşı sürekli taciz eden firma bu yetmezmiş gibi gazeteciyi de tehdit etti.

Kahramanmaraş’ta vatandaşa taciz, gazeteciye tehdit

Kahramanmaraş’ta vatandaşa taciz, gazeteciye tehdit

Kahramanmaraş'ta reklam adı altında sabit hat ve mobil telefonlarla vatandaşı sürekli taciz eden firma bu yetmezmiş gibi gazeteciyi de tehdit etti.

29 Ocak 2021 Cuma 13:37
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Anadolupress yayın gurubu olarak dün vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda, Kahramanmaraş’ta Döngele bölgesinde bulunan G…D Termal Otel’e ilgili haber yapmıştık.

Vatandaşlardan tarafımıza ulaşan çok sayıda şikayet üzerine yapılan haberde, firma tarafından reklam adı altında insanların sürekli taciz edildiğine yer vermiştik.

Haberin ardından hızını alamayan firma yetkilileri, Anadolupress imtiyaz sahibi Muttalip Akkuş’u arayıp tehdit etti. Vatandaşı taciz edip gazeteciyi de tehdit etmekten geri durmayan firma hakaret içeren tehditlerle yapılan haberin kaldırılmasını istiyor.

Ankaralı bir firma olduklarını ve Cumhurbaşkanlığının organizasyon işlerini yaptıklarını söyleyerek, gazeteciyi susturmak isteyen firma, çirkin emellerine Cumhurbaşkanlığının adın da alet etmekten geri durmuyor.

VATANDAŞIN KANDIRLDIM İSYANI

Ayrıca, ilgili firmayla ilgili şikayetvar.com üzerinden şikayet yağıyor. Kandırıldıklarını ifade eden vatandaşlar site üzerinden haklarını aramaya çalışıyor.

Bazı vatandaşlar; “İnsanları psikolojik baskı altına alıp muhakeme yeteneğini kaybetmesini sağlıyorlar. Daha sonra devremülk satıp hemen sözleşme imzalatıyorlar. Sonraki gün insanların aklı başına gelip pişman olunca da iptal etmiyorlar.” Sözleriyle durumu özetliyor. (https://www.sikayetvar.com/gold-termal-spa-kahramanmaras/gold-termal-spa-kahramanmaras-iptal-yapmiyor)

Hem vatandaşı hem de görevini yapan gazeteciyi tehdit edecek kadar ileri giden bu firma ve yöneticileri için gerekli adımların atılması konusunda şüphemiz yoktur.

Ananadolupress yayın gurubuna yapılan tehditlerle ilgili hukuki süreci başlatacağız.

Kamuoyunun saygısına sunarız.

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:15
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