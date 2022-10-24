Kahramanmaraş’ta virajı alamayan tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, İbrahim T. (32) yönetimindeki 51 KA 915 plakalı tır ile Narlı Mahallesi’nde Türkoğlu ilçesine seyir halinde iken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Kazada sürücü yaralanırken, saçılan malzemeler nedeniyle yol üzerinde trafik kontrollü sağlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik tırın ve malzemelerin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.