Kahramanmaraş’ta yanarak can verdi!

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi üzerinde yer alan ikamette elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, içeride bulunan Melek Çokdurduran (93) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi gerekli işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.