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Kahramanmaraş’ta yasa dışı silah kullanan 8 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince yapılan kontrol ve denetimlerde yasa dışı silah kullanan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta yasa dışı silah kullanan 8 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta yasa dışı silah kullanan 8 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince yapılan kontrol ve denetimlerde yasa dışı silah kullanan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 14:55
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat vermedi. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 4 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ayrıca, park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.

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