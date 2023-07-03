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Kahramanmaraş’ta yaşlı adam 3 gün sonra sağ olarak bulundu

Kahramanmaraş’ta AFAF ekipleri 3 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Bilgiç'i sağsalim buldu.

Kahramanmaraş’ta yaşlı adam 3 gün sonra sağ olarak bulundu

Kahramanmaraş’ta yaşlı adam 3 gün sonra sağ olarak bulundu

Kahramanmaraş’ta AFAF ekipleri 3 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Bilgiç'i sağsalim buldu.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:59

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Büyüksır Mahallesinde 01.07.2023 tarihinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Bilgiç AFAD ekiplerinin araması neticesinde, ormanlık alanda Ulu bir ağacın altında uyurken bulundu.

Büyüksır kırsalında ve dere yataklarında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 85 yaşındaki alzheimer hastası Hasan bilgiç ormanlık alanda uyurken bulup daha sonra ailesine teslim etti. Hasan Bilgiç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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