Kahramanmaraş’ta yaşlıları hedef seçen şebeke çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Alçiçek Mahallesi’nde ikamet eden H.K. (67), kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişi tarafından cep telefonundan arandı. Telefonda kendisinin terör örgütü FETÖ olayına karıştığı ve elinde bulunan parasını kendilerine teslim etmesini talebiyle harekete geçen H.K., aynı gün bankada bulunan 165 bin TL parasını çekerek eve geldi. Yapılan istihbarı çalışma sonucu anında harekete geçen jandarma Asayiş timleri ve JASAT dedektifleri, yaşlı karıkocayla işbirliği yaparak şüphelilerin peşine düştü. Yapılan operasyon kapsamında ilk önce eve parayı almaya gelen Y.Ö. (20) ve E.K’yı (23) suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, diğer şüpheliler M.K.(52), N.Ç (18), A.T. (24), S.Y’yi (17) olay yerinden 100 metre uzakta bekledikleri araçta gözaltına aldı. Yaşlı karı kocayı dolandırılmaktan sona anda kurtaran jandarma ekipleri, gözaltına aldığı 6 kişiyi adliyeye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.