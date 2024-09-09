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Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çoban hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hayvanlarını otlatan bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çoban hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çoban hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hayvanlarını otlatan bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

09 Eylül 2024 Pazartesi 08:49

Olay, Gücük Mahallesi kırsalında meydana geldi. 47 yaşındaki Aziz Genç, şiddetli sağanak yağmurun başlaması üzerine küçükbaş hayvan sürüsünü daha güvenli bir alana taşımaya çalışırken, aniden yıldırım düşmesiyle karşılaştı. Çoban, yıldırım isabeti sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç'in cenazesi, olay yeri incelemesi ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan araştırmanın ardından otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Ayrıca, yıldırım düşmesi nedeniyle çobanla birlikte 2 keçinin de telef oldu.

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