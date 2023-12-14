Kahramanmaraş’taki cinayette katil oğlu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde S.K. (42) kimliği belirsiz kişilerce kavga esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan S.K kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne hayatını kaybederken, şüphelilerin yakalanması için soruşturma kapsamında Asayiş Şube JASAT Ekipleri, Pazarcık JASAT Ekipleri ve Narlı J. Krk. K.lığınca yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; olay mahallinde ve yakınlarında yapılan kamera, tanık araştırması ve şahıslarla yapılan mülakat neticesinde aile bireylerinin çelişkili beyanların bulunduğu tespit edilmesi sonucunda Olay hassasiyeti değerlendirilerek titizlikle irdelendiğinde aile içinde problemlerin süregeldiği, olay günü S. K.’ nın oğlunu dövmek amacıyla araca bindirdiği, araçta eşi D.K.(35) ve yeğeni İ.K.(20) isimli şahısların da bulunduğu, Baba S.K’nın kullanmış olduğu 02 ABR 932 plakalı aracı ile ikametinin olduğu mahalle içerisinde seyir halinde iken S.K’nın aracı birden bire durdurarak oğlu H.K.(18) isimli şahsı aile içi sorunlardan dolayı dövmeye teşebbüs ettiği sırada H.K.(18) tarafından S.K’nın çeşitli yerlerinden 3 defa bıçakladığı ve kasten öldürme olayını aile bireylerinden H.K ve İ.K isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.