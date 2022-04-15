Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...

Kahramanmaraş’taki kaza trafiği felç etti! Sürücüler kontak kapattı

Kahramanmaraş’ta, bir araç ve kamyonun karıştığı kaza trafiği felç etti. Metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kahramanmaraş’taki kaza trafiği felç etti! Sürücüler kontak kapattı

Kahramanmaraş’taki kaza trafiği felç etti! Sürücüler kontak kapattı

Kahramanmaraş’ta, bir araç ve kamyonun karıştığı kaza trafiği felç etti. Metrelerce araç kuyruğu oluştu.

15 Nisan 2022 Cuma 09:21
banner459

Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda kaza nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Mado kavşağında bir otomobil ve kamyon çarpıştı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle polisin gelmesini bekleyen kamyon ve araç sürücüsü yolun ortasında araçlarını bırakarak ulaşımı durdurdu.

Sanayi kavşağına kadar metrelerce kuyruğun oluştuğu bölgede duran trafik sürücülere kontak kapattırdı.

Sabahın erken saatlerinde yaşanan olay nedeniyle vatandaşlar mesailerine geç kaldı. Bazı çalışanlar, servislerden inip yürüyerek iş yerlerinin yolunu tuttu.

İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle yaklaşık yarım saat süreyle kapanan yol, ekiplerin kaza yapan araçları yolun kenarına çektirmesiyle yeniden açıldı.

Son Güncelleme: 15.04.2022 09:29
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’taki Kaza Trafiği Felç Etti! Sürücüler Kontak Kapattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Minibüs İle Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Minibüs İle Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ta yol kontrolünde yakalandı! Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yol kontrolünde yakalandı! Tutuklandı
Urfa’da ortalık karıştı! 8 yaralı
Urfa’da ortalık karıştı! 8 yaralı
Pakistanlı sapık kadınları görüntülerken yakalandı!
Pakistanlı sapık kadınları görüntülerken yakalandı!
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı!
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber