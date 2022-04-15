Kahramanmaraş’taki kaza trafiği felç etti! Sürücüler kontak kapattı

Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda kaza nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Mado kavşağında bir otomobil ve kamyon çarpıştı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle polisin gelmesini bekleyen kamyon ve araç sürücüsü yolun ortasında araçlarını bırakarak ulaşımı durdurdu.

Sanayi kavşağına kadar metrelerce kuyruğun oluştuğu bölgede duran trafik sürücülere kontak kapattırdı.

Sabahın erken saatlerinde yaşanan olay nedeniyle vatandaşlar mesailerine geç kaldı. Bazı çalışanlar, servislerden inip yürüyerek iş yerlerinin yolunu tuttu.

İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle yaklaşık yarım saat süreyle kapanan yol, ekiplerin kaza yapan araçları yolun kenarına çektirmesiyle yeniden açıldı.