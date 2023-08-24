Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı!

Onikişubat ilçesi Ahir Dağı mevki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen Orman yangınına havadan 2 helikopter, karadan da 8 ara söz 4 su tankı ve 50 personelle müdahale edildi. Yangına Kahramanmaraş İtfaiye dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 50 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, evlere sıçramadan bir saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.