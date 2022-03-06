Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu-Pazarcık D360 karayolu üzerinde S.Ç. yönetimindeki 27 AIL 212 plakalı tır ile seyir halinde iken Kadıoğlu Mahallesi kavşağına geldiğinde tali yoldan anayola çıkan M. A. idaresindeki 63 MB 2420 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.