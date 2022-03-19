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Karı koca tavana asılı bulundu!

Uşak'ın Eldeniz köyünde 13 yaşında bir kızları ve üniversiteye giden 18 yaşında da bir oğulları olan çift, komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu. Çiftin herhangi bir maddi sıkıntıları ya da sorunları olmadığını belirten köylüler, intihar etmeleri için bir neden görmediklerini ifade ettiler. Olayın intihar mı cinayet mi olduğuna dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karı koca tavana asılı bulundu!

Karı koca tavana asılı bulundu!

Uşak'ın Eldeniz köyünde 13 yaşında bir kızları ve üniversiteye giden 18 yaşında da bir oğulları olan çift, komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu. Çiftin herhangi bir maddi sıkıntıları ya da sorunları olmadığını belirten köylüler, intihar etmeleri için bir neden görmediklerini ifade ettiler. Olayın intihar mı cinayet mi olduğuna dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

19 Mart 2022 Cumartesi 11:42
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Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde meydana gelen olayda, iki çocukları olan Hüseyin Bozkurt (40) ve Yeter Bozkurt'un (39) evine gelen komşuları, çifti tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

"MADDİ SIKINTILARI VEYA SORUNLARI YOK"

Köylülerin verdiği bilgilere göre; Eldeniz köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin 13 yaşında bir kızı ve üniversiteye giden 18 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Maddi sıkıntılarının da bulunmadığını söyleyen köylüler; Hüseyin ve Yeter Bozkurt çiftinin çok iyi anlaştığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını ve intihar etmeleri için bir neden görmediklerini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli şekilde ölü bulunan çiftin intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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