Kastamonu'da yıldırım 6 kardeşe ait 6 evi yakıp kül etti

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi Kovanören köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir'e ait olan ve yan yana bulunan 6 ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Cide, Şenpazarı ve Doğanyurt ilçe belediye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti.

''Yangının çıkış sebebi detaylı incelemeden sonra netleşecek''

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada devlet olarak her türlü imkanı seferber edeceklerini belirtti. Çakır yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30 sularında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı yönünde vatandaşlarımızın ifadesi var. Yangının çıkış sebebi detaylı incelemeden sonra netleşecek.