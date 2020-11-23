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Katiliyle çay içtiği fotoğrafını göndermiş

Fransa'da çalışan Ahmet Rençber'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada Rençber'in avukat olan kız arkadaşı Seda Oktay tanık olarak dinlendi.

Katiliyle çay içtiği fotoğrafını göndermiş

Katiliyle çay içtiği fotoğrafını göndermiş

Fransa'da çalışan Ahmet Rençber'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada Rençber'in avukat olan kız arkadaşı Seda Oktay tanık olarak dinlendi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 11:53
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Oktay öldürülen arkadaşının sakin, uyumlu, saygılı ve düşünceli bir kişi olduğunu söyleyerek, "Ahmet Fransa'da sanığa 80 bin Avro borç verdiğini, sanığın durumunun iyi olmadığını söylemişti. Dost olduklarını, paranın sorun olmadığını, sanığın kazandıkça bu parayı ödeyebileceğini de söylemişti" dedi. Seda Oktay, arkadaşının öldürülmeden iki gün önce kendisine katil zanlısıyla çay içerken çekilmiş fotoğrafını da gönderdiğini anlattı.

Esenyurt'ta 3 Nisan'da meydana gelen cinayetin ardından Ümraniye'de akrabasının evinde tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalanan Emrullah Ulon hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Ahmet Rençber ve katil zanlısı Emrullah Ulon'un yakınları davada tanık olarak dinlendi.

80 BİN EURO BORÇ VERMİŞ
Tanıklardan avukat Seda Oktay, "Ben maktulün kız arkadaşıydım. Meydana gelen olayı görmedim. Sanığı tanımam. Zaman zaman maktulden sanığın ismini Emre olarak duyardım. Fransa'da birlikte iş yaptıklarını ve arkadaş olduklarını söylerdi. İlişkilerini durumunu ve aralarında husumet olup olmadığını bilmiyorum. Benim aralarındaki husumet olabilecek ilişkiye dair tek bildiğim Ahmet daha önce bir kez bana, Fransa'dayken sanığa 80 bin Euro borç verdiğini, sanığın durumunun iyi olmadığını söylemişti. Sanıkla dost olduğunu, paranın sorun olmadığını, kazandıkça sanığın bu parayı ödeyebileceğini de söylemişti" dedi.

SİLAHI YOKTU
Ahmet Rençber'in silah taşıdığını hiç görmediğini söyleyen Seda Oktay, Rençber'in nasıl bir insan olduğunu ve cesedi buldukları anı şöyle anlattı: "Silahı yoktur. Sakin, uyumlu, saygılı ve düşünceli bir kişiydi. Dengesiz davranışları yoktu. Bir gün haber alamayınca ertesi gün Murat Mehmet ile birlikte evine girdiğimizde önce kendisini uyuyor yada baygın zannettik. Koltukta sırtüstü yatıyordu. Kolu yana doğru, bir ayağı sehpanın üzerindeydi. Ağzında ve burnunda kan gördüm. Sonra beni dışarı çıkardılar. Koltuğun üzerinde çarşaf ve battaniye olup olmadığını hatırlamıyorum."

KATİLİYLE ÇAY FOTOĞRAFI ATTI
Evde herhangi bir dağınıklık görmediğini vurgulayan Oktay, "Olsaydı dikkatimi çekerdi. 1 Nisan Çarşamba akşamı ben Ahmet'in yanına gitmek istedim. Ahmet de bana, 'Emre geldi, evde çay içiyoruz' dedi ve sanığın çay içerken fotoğrafını attı. Sanık ile maktulün evindeyken ben mesajlaştığımda herhangi bir olumsuzluk hissetmedim. 2019 yılı Ekim ayında tütün işi için Azerbaycan'a birlikte gittiklerini duydum. Ev sahibinin iki oğlu avukattır. Ben de avukat olduğumdan dolayı maktulün kiraladığı evin sözleşmesi benim üzerime yapıldı. Bana güven duydular" diye konuştu.

SUÇTAN KURTULMA ÇABASI
Emrullah Ulon savcılıkta ve mahkemedeki savunmalarında önce Ahmet Rençber'in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Savcılık ise iddianamede, olaya ilişkin tanık bulunmadığı için sanığın tam olarak tespit edilemeyen bir nedenle arkadaşını öldürmeye karar verdiğini belirterek, sanığın kaçamaklı ikrarı ve kriminal uzmanlık raporlarından da suçlu olduğunun anlaşıldığına dikkat çekmişti. Savcılık, ayrıca cesetteki yaralanmaların dağılımı ve yönleri dikkate alındığında tespit edilen bulguların sanık savunmalarını doğrulamadığını, bu nedenle sanığın savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu dile getirmişti.
Ulon "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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