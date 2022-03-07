Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Tamamlandı
KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu...
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var

Kayıp kız Kahramanmaraş’ta bulundu!

Gölcük’te yaşayan 16 yaşındaki Ecrin Su Esgin’den 26 Şubat’tan bu yana haber alınamıyordu. Ecrin Su Esgin Kahramanmaraş’ta bulundu.

Kayıp kız Kahramanmaraş’ta bulundu!

Kayıp kız Kahramanmaraş’ta bulundu!

Gölcük’te yaşayan 16 yaşındaki Ecrin Su Esgin’den 26 Şubat’tan bu yana haber alınamıyordu. Ecrin Su Esgin Kahramanmaraş’ta bulundu.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:18
banner459

Gölcük'te ilçesinde yaşayan, 26 Şubat'ta evden sahile diye çıkıp bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Ecrin Su Esgin Kahramanmaraş'ta bulundu. Ailesi kızlarının eve gelmemesi nedeniyle çevrede arama yapmaya başlamış bir netice bulamayınca da karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Ecrin'in Gölcük'ten Kahramanmaraş'a gittiğini ve yapılan arama çalışmaları ile Afşin ilçesindeki adreste bulunduğu belirlendi. Ecrin Su bulunduğu adresten teslim alınarak devlet koruması altına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
Kahramanmaraş’ta kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
Kahramanmaraş’ta amatör maçta olaylar çıktı
Kahramanmaraş’ta amatör maçta olaylar çıktı
Adana’da vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdü!
Adana’da vahşet! 6 yaşındaki kızı yaralayıp babasını öldürdü!
Kahramanmaraş emniyeti magandalara geçit vermiyor
Kahramanmaraş emniyeti magandalara geçit vermiyor
Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber