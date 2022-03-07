Kayıp kız Kahramanmaraş’ta bulundu!

Gölcük'te ilçesinde yaşayan, 26 Şubat'ta evden sahile diye çıkıp bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Ecrin Su Esgin Kahramanmaraş'ta bulundu. Ailesi kızlarının eve gelmemesi nedeniyle çevrede arama yapmaya başlamış bir netice bulamayınca da karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Ecrin'in Gölcük'ten Kahramanmaraş'a gittiğini ve yapılan arama çalışmaları ile Afşin ilçesindeki adreste bulunduğu belirlendi. Ecrin Su bulunduğu adresten teslim alınarak devlet koruması altına alındı.