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Kocasına satırla saldırdı!

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. M.A.(40) isimli kadın, tartıştığı kocası H.A.'ya soba ve satırla saldırıp kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ise kadını arıyor...

Kocasına satırla saldırdı!

Kocasına satırla saldırdı!

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. M.A.(40) isimli kadın, tartıştığı kocası H.A.'ya soba ve satırla saldırıp kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ise kadını arıyor...

26 Ocak 2021 Salı 16:38
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Olay, saat 13.00 sıralarında Huzur Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadın henüz bilinmeyen bir nedenle evde eşi H.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., önce evde bulunan sopa ile daha sonra ise eşine satır ile vurarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Eşini yaralı bir şekilde evde bırakan M.A., olay yerinden kaçtı.

H.A., telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.A. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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