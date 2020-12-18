Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO okulları bölge finallerinde
SANKO okulları bölge finallerinde
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında...
Büyükşehir meclisi toplandı
Büyükşehir meclisi toplandı
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi

Komşular arasında kavga çıktı, ortalık karıştı

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası

Komşular arasında kavga çıktı, ortalık karıştı

Komşular arasında kavga çıktı, ortalık karıştı

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası

18 Aralık 2020 Cuma 10:01
banner459

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 komşu arasında çıkan kavgada, 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Aile yakınlarının da karışması sonrası büyüyen kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

İşlemler için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 900 lira idari ceza uygulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş kaçamağının sonu kötü bitti
Fuhuş kaçamağının sonu kötü bitti
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Osmaniye'de altın çalan hırsızlar yakalandı
Osmaniye'de altın çalan hırsızlar yakalandı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Cüzdanını kaybetti hayatının şokunu yaşadı
Cüzdanını kaybetti hayatının şokunu yaşadı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber