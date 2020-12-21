Konya'da vahşet! Karısını öldürüp kendi kafasına sıktı

Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken adam hastaneye kaldırıldı.

Konya'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammet Karadayı, boşanma aşamasında olduğu eşi Esmanur Karadayı'yı sokak üzerinde tabanca ile vurarak öldürürken, aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi.

Muhammet Karadayı boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur Karadayı ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Karadayı, tartışma sırasında bir süre eşini tokatladı.

Genç kadının olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışmasına sinirlenen Muhammet Karadayı, yanında getirdiği tabanca ile genç kadına iki el ateş etti. Daha sonra da ayrı tabanca ile bir elde başına ateş etti. Karadayı çifti kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.