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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı servis bekleyen çocuklara çarptı!

Kahramanmaraş’ta seyir halinde iken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında servis bekleyen çocuklara çarptı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı servis bekleyen çocuklara çarptı!

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı servis bekleyen çocuklara çarptı!

Kahramanmaraş’ta seyir halinde iken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında servis bekleyen çocuklara çarptı.

06 Aralık 2023 Çarşamba 12:17

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesinde 06 FZ 1176 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Havanın yağışlı olması sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında servis bekleyen çocuklara çarpı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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