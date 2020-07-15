Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
‘15 Temmuz, millet iradesinin yansımasıdır’
‘15 Temmuz, millet iradesinin yansımasıdır’
Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi
Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz mesajı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz mesajı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Mide bulandıran olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki M.F, Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe tecavüz ederken yakalandı.

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Mide bulandıran olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki M.F, Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe tecavüz ederken yakalandı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:55

Yoldan geçen bir vatandaş olayı görünce telefonuyla görüntülerini çekti ve sosyal medyada paylaştı. Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü hareket geçti ve sapkın adam gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen M.F. (60), gözaltına alındı. İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI!

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
HatayKöpeğe Tecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars'ta buzağı otlatırken ölümden döndü
Kars'ta buzağı otlatırken ölümden döndü
Kahramanmaraş Adıyaman yolunda kaza, 3 yaralı
Kahramanmaraş Adıyaman yolunda kaza, 3 yaralı
KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon
KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon
Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber