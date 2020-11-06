Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor...
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine...
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Köpeklerin mamalarını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü

Gaziantep'te, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Çiçek Kalkan, beslediği köpeklerin mamalarını ve su kaplarını çaldığını öne sürdüğü İsmet A.'yı beyzbol sopası ile dövdü. Hayvansever kadının hırsızlıkla suçladığı kişiyi dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Köpeklerin mamalarını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü

Köpeklerin mamalarını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü

Gaziantep'te, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Çiçek Kalkan, beslediği köpeklerin mamalarını ve su kaplarını çaldığını öne sürdüğü İsmet A.'yı beyzbol sopası ile dövdü. Hayvansever kadının hırsızlıkla suçladığı kişiyi dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

06 Kasım 2020 Cuma 16:06
banner459

4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan besleme noktasına, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, bir sokak köpeğini tedavi etmek ve hayvanları beslemek için giden Çiçek Kalkan, hurdacı olduğunu söylediği İsmet A.'nın hayvanların mamalarını ve su kaplarını almaya çalıştığını gördü. Bir süre İsmet A. ile tartışan Kalkan, daha sonra aracında bulunan beyzbol sopasını alarak, İsmet A.'ya saldırmaya başladı.

'KÖPEKLERİN SALAMLARINI ALIP, TEKME ATTIĞINI GÖRDÜM'
Çiçek Kalkan, köpekleri beslemeye geldiğinde İsmet A.'nın köpeklerin salamlarını kaplara doldurup, bir yandan da köpeklere tekme attığını ileri sürdü.
Kalkan, İsmet A.'nın aylardır bu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "İmkanlarım dahilinde ve bazı insanların desteği ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Bir gün öncesinde besleme için geldiğimde yaralı bir köpek gördüm. Köpek çok kurtlanmıştı kendi imkanlarımla temizledim ama dikiş gerekiyordu. Açık veteriner bulamadım. Ertesi gün yine köpeğin olduğu yere geldim. Köpeği alıp tedavi ettirmemiz gerekiyordu. Burada aylardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını alıp, götüren bir adam vardı. Hurdacı olduğunu söylüyorlardı. Gördüğümde belediye salam bırakmıştı. Aynı zamanda mamaları vardı. Salamları alıp, bir taraftan köpekleri ayağı ile ittirip, vuruyordu. Köpekler yemesinler diye, yemeklerini topluyordu. Onları alıp, arabasına götürürken yakaladım, arkasından bağırdım" dedi.

'ARABAMDAKİ SOPAYI ALIP SALDIRDIM'
Olay sırasında İsmet A.'nın kendisine hakaret ettiğini öne süren Çiçek Kalkan, geç saatlerde arazide besleme yaptığı için aracında sopa bulundurduğunu söyledi. Kalkan, sopa ile dövdüğü İsmet A.'nın kendisini omzundan ittirip, hakaretler ettiğini belirterek, "Arabaya bindiğinde cama vurup, kapısını açtım. Sonrasında bana küfürlü bir kelime kullandı. Ben de o esnada arabasının anahtarını aldım. Beni omzumdan ittirdi ve hakaretler etti. O sırada öfke ile arabamdaki sopayı alıp, saldırdım. Bunda bir suç varsa suç benimdir. O an tamamen annelik iç güdüsü ile saldırdım" diye, konuştu.

'YAVRULARIMA BİR DAHA BUNU YAPMASIN'
Çiçek Kalkan, annelik iç güdüsü ile saldırdığını söyleyerek, "Yavrularıma bir daha bunu yapmasın. Çünkü onlara vurduğunu gördüm. Birisi sizin çocuğunuza vursa ne hissedersiniz. Bu onun yanına kar kalsın istemedim. Sonra sakin konuştuğumuzda bana bir daha asla yapmayacağını söyledi. Bir daha köpeklere ait bir şey almayacağını, işçilerinin aldığını söyledi. Elimdeki sopayı gördüğünde korktu, suçluluk psikolojisi ile tepki vermedi" diye konuştu. Kalkan'ın sopayla darbettiği İsmet A ise olayın ardından aracı ile bölgeden ayrıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı
Evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı
Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma
Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma
Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı
Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı
Mersin'de 74 kişi yakalandı
Mersin'de 74 kişi yakalandı
Hatay'da karantina
Hatay'da karantina

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber